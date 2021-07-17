Московским работодателям дали еще неделю на подачу сведений о вакцинации сотрудников. Предприятия в сфере услуг должны были до 15 июля подать данные о вакцинации 60% сотрудников.

Теперь срок продлили до 22 июля.

В Москве объемы и темпы вакцинации против коронавируса говорят о том, что большинство предприятий выполнили требования о необходимости привить не менее 60% от общей численности сотрудников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.