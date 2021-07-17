Порядка 400 человек успели оформить заявки на временные татуировки с qr-кодами

Примерно 400 человек успели оформить заявки на временные татуировки с кьюар-кодами.

Такую услугу ранее предложила служба доставки еды совместно с производителем временных тату. Тем, кто сделал заказ и передумал, уже пообещали вернуть деньги.

Тем временем говорить о том, что кьюар-код – явление теперь абсолютно бесполезное, некорректно. Кафе и рестораны теперь могут сами решать, спрашивать подтверждения наличия антител к коронавирусу или нет. Отменили именно обязательную систему кьюар-кодов. В остальном же система работает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

