Москвичи пожаловались на назойливые звонки банков и магазинов

Москвичи пытаются спастись от назойливых обзвонов банков и магазинов. Люди жалуются, телефон разрывается с раннего утра и до позднего вечера. Причем звонят представители компаний, в которые человек никогда не обращался.

По словам экспертов по информационной безопасности, многие попадают в так называемые базы контактов для "холодных" звонков. Это происходит, если человек оставляет номер в какой-либо организации, а та продает его другим компаниям с такой же деятельностью.

Специалисты советуют как можно реже оставлять свои данные. Но при этом предупреждают, что даже в этом случае полностью избежать телефонного спама практически невозможно. Эксперты рекомендуют не соглашаться сразу ни на какие услуги, даже если они вас заинтересовали. Лучше сначала найти в интернете номер, с которого звонили, почитать отзывы и уже потом принимать решение.

Кроме того, ни в коем случае нельзя сообщать номера и ПИН-коды банковских карт и другие личные данные. Убрать свой номер из базы обзвона, по словам специалистов, практически невозможно. Легче сменить SIM-карту. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.