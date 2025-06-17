Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 14:15

Общество

Вечером 17 июня в Москве ожидаются порывы ветра до 15 м/с

Вечером 17 июня в Москве ожидаются порывы ветра до 15 м/с

В ближайшие часы Москву накроют интенсивные дожди

"Вопрос спорный": эксперты обсудили варианты приготовления окрошки

Услуга "живой навигатор" стала доступна в Москве

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о грозе с дождем 17 июня

"Атмосфера": 15 градусов ожидается в Москве вечером 17 июня

Московские врачи спасли ребенка с пороком сердца еще до его рождения

В Москве стартовал отбор на национальную премию в области технологий "Вызов"

Температура воздуха достигнет 25 градусов в Москве 17 июня

Новости Москвы: более 700 деревьев высадили на набережных Яузы

Москва готовится к ухудшению погоды. Уже к вечеру синоптики прогнозируют грозу и порывистый ветер до 15 метров в секунду. В МЧС призвали соблюдать осторожность: не укрываться под деревьями, не парковаться рядом с ними и быть внимательными на дорогах.

В среду, 18 июня, в столице ожидается похолодание: утром – около 16 градусов, днем – не выше 18, а к вечеру – уже 13. В течение дня возможны ливни, влажность поднимется до 85%, атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика