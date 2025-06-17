Вечером 17 июня в Москве ожидаются порывы ветра до 15 м/с

Москва готовится к ухудшению погоды. Уже к вечеру синоптики прогнозируют грозу и порывистый ветер до 15 метров в секунду. В МЧС призвали соблюдать осторожность: не укрываться под деревьями, не парковаться рядом с ними и быть внимательными на дорогах.

В среду, 18 июня, в столице ожидается похолодание: утром – около 16 градусов, днем – не выше 18, а к вечеру – уже 13. В течение дня возможны ливни, влажность поднимется до 85%, атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

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