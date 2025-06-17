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17 июня, 13:15

Общество

Услуга "живой навигатор" стала доступна в Москве

Услуга "живой навигатор" стала доступна в Москве

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Из-за частых сбоев GPS в Москве стали предлагать услугу "живой навигатор". За 2 000 рублей в час человек, хорошо знающий столицу, подскажет маршрут и проедет вместе с заказчиком до пункта назначения. Также по пути он может рассказать новости, выбрать музыку и ответить на сообщения в телефоне.

В основном таким предложением интересуются те, кто хочет пообщаться в дороге или плохо ориентируется в Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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