17 июня, 18:15Общество
Москвичей предупредили о грозе и граде вечером 17 июня
Комплекс городского хозяйства напомнил, что жителям столичного региона следует быть предельно осторожными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.
По прогнозам синоптиков, в столице ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, а в отдельных районах может начаться гроза с градом. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в городе до конца дня.
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