Москвичей предупредили о грозе и граде вечером 17 июня

Комплекс городского хозяйства напомнил, что жителям столичного региона следует быть предельно осторожными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.

По прогнозам синоптиков, в столице ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, а в отдельных районах может начаться гроза с градом. Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в городе до конца дня.

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