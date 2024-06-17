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17 июня, 15:15

Общество

Вирусолог объяснила, в чем заключается опасность ботулизма

Вирусолог объяснила, в чем заключается опасность ботулизма

Новости часа: 121 человек обратился за медпомощью в Москве с симптомами отравления

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Врач-инфекционист, вирусолог Анна Демина объяснила, в чем заключается опасность ботулизма. Это одно из тяжелых инфекционных заболеваний: токсины поражают внутренние нейроны в спинном мозгу, вследствие чего нарушается иннервация мышц.

Известно, что за медпомощью с симптомами ботулизма в Москве обратился 121 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. По данным на 17 июня, 55 человек находятся в тяжелом состоянии в больницах столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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