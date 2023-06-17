Будущие контрактники объяснили причины своего решения отправиться в зону СВО

Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице принимают заявки и оформляют документы в едином пункте отбора на улице Яблочкова.

Подробную информацию об условиях набора и прохождении службы можно получить по номеру 117 или прочесть на портале mos.ru. Также вопросы можно задать через чат-бот в Telegram или пообщаться с волонтерами в самом пункте отбора.

"Вы знаете в ВДВ есть такой девиз: "кто если не мы". Вот если не я, то кто? Другой там не пойдет, и я откажусь, то кто Родину защищать будет? Поэтому принял такое решение", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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