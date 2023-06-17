Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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16:15

Общество

Синоптики сообщили, что жара в столице начнет спадать на следующей неделе

Синоптики сообщили, что жара в столице начнет спадать на следующей неделе

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Жара в столице останется ненадолго, уже на следующей неделе, по данным синоптиков, температура начнет опускаться. Многие москвичи решили воспользоваться жаркой погодой и отправились на городские пляжи.

Спасатели уже с утра патрулируют акватории. По их словам, в такое время велика вероятность несчастным случаев, так как люди перегреваются, а вода еще остается прохладной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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