Синоптики сообщили, что жара в столице начнет спадать на следующей неделе

Жара в столице останется ненадолго, уже на следующей неделе, по данным синоптиков, температура начнет опускаться. Многие москвичи решили воспользоваться жаркой погодой и отправились на городские пляжи.

Спасатели уже с утра патрулируют акватории. По их словам, в такое время велика вероятность несчастным случаев, так как люди перегреваются, а вода еще остается прохладной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.