Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москва приходит в себя после ливня. В субботу дождя не будет, однако похолодает. ночью температура воздуха опустится до +10 градусов, днем – до +19 градусов.

В воскресенье погода слегка улучшится, однако на следующей неделе горожан снова ожидают ливни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

