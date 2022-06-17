Очевидцы прислали кадры, как женщина тащит малыша за ремень по асфальту

Жители Красногорска выложили в Сеть видео, на котором женщина тащит малыша за ремень. Ребенок при этом лежит на асфальте и плачет.

Через некоторое время дама подняла ребенка за рюкзак и, несмотря на протесты, увела прочь. Что послужило причиной такого поведения – неизвестно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.