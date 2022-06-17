Новости последнего часа: Москву накроют дожди с грозами до конца дня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, столицу накроет непогода 17 июня. Об этом сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы". По прогнозам синоптиков, до конца суток в столице ожидаются гроза, дождь, порывы ветра до 15 метров в секунду.

Многие ушедшие из России иностранные компании говорят, что будут ждать момента вернуться в РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что многие закрывающиеся компании находятся в контакте с правительством РФ и профильными министерствами.

Компания "Твой дом" готова рассмотреть покупку фабрик и магазинов IKEA. Об этом заявили в руководстве сети. Ранее IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. Компания запланировала поиск новых владельцев для всех российских фабрик, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.