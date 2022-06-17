В Москву пришли ливни, грозы и град. В комплексе городского хозяйства предупредили о ветре с порывами до 15 метров в секунду. А Дептранс призвал водителей пересесть на общественный транспорт в связи с непогодой.

Подробнее о температурном режиме – в эфире телеканала Москва 24.