Мурашко заявил, что "Спутник Лайт" выйдет в оборот через полторы недели

"Спутник Лайт" выйдет в оборот через полторы недели. Об этом сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

Это уже четвертая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.