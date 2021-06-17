Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заболевших "индийским" штаммом коронавируса в России.

Известно, что чаще всего болеют люди от 18 до 49 лет. Пенсионеры и пожилые стали болеть реже. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.