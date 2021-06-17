Минздрав готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения РФ готовит рекомендации по ревакцинации от коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

Также он отметил, что вакцина "Спутник Лайт" выйдет в оборот через 1,5 недели. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.