В Москву придет рекордная жара

В ближайшие дни в Москве обещают рекордную жару. Температура в городе может подняться до 35 градусов. Об этом говорят синоптики.

В Гидрометцентре даже выпустили предупреждение об усиленном солнечном излучении с 19 по 22 июня. Температурный пик обещают 22 и 23 июня.

Так называемое генеральное наступление лета началось уже в четверг, 17 июня. Теперь температура будет повышаться на несколько градусов каждый день.

При этом норма для июня в Москве составляет около 21,7 градуса тепла. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.