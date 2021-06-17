В Москве выявили 6 195 новых случаев коронавируса

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 6 195 новых случаев COVID-19. Выздоровели за это время 3 636 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 1 208 человек, выписали при этом 824 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 14 057 новых случаев COVID-19. При этом в 2 175 (15,5%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за период пандемии зарегистрировали 5 264 047 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Адыгее, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Камчатском крае и Кабардино-Балкарии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.