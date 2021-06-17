Новости России: в Екатеринбурге студенту снизили оценку за диплом из-за внешнего вида

В Свердловской области министерство образования разбирается с цветом волос. В Екатеринбурге разгорелся скандал со студентом, которому, как он утверждает, не поставили "пятерку" из-за сине-зеленой прически. Якобы на защите диплома в Уральском политехническом колледже Роману Щербакову снизили оценку за неформальный внешний вид.

Дагестанское село оказалось в блокаде из-за ситуации с COVID-19. По требованию Роспотребнадзора въезд и выезд из села Урахи временно закрыли. Оттуда в районную больницу в последние дни госпитализировали 11 человек с коронавирусом и пневмонией. Еще 22 больных лечатся амбулаторно. Утверждают, что все они заразились на поминках, которые продолжались несколько дней. На них в Урахи приехали родственники из Москвы и разных районов Дагестана.

В Ленинградской области спасают двух детенышей нерпы. Их привезли в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих с берега Ладожского озера. Еле живых детенышей обнаружили в бухте Владимировская. По словам сотрудников Центра, животные очень истощены. У них повреждены ласты, на теле много язв. Сейчас ветеринары делают все, чтобы спасти нерп. Подобные случаи у Центре происходят регулярно. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей.

Бывший лидер группы "Лесоповал" попал в реанимацию в Сочи, после того, как его жестоко избили. Музыкант Руслан Казанцев приехал в курортный город с гастролями. Вместе с женой и друзьями они снимали апартаменты в частном секторе. После концерта произошел конфликт с хозяевами, которые пожаловались на шум, а потом набросились на музыканта. В результате Казанцев оказался в больнице с сотрясением мозга и двойным переломом челюсти. Он уже написал заявление в полицию.

Газовый баллон взорвался в машине в Стерлитамаке. Этот момент попал на видео. Судя по выложенным в Сеть кадрам, взрыв произошел прямо на ходу. Автомобиль остановился, испуганные люди выбежали на дорогу, и спустя какое-то время начался пожар. Пламя быстро охватило всю машину, автомобиль в итоге выгорел полностью, восстановлению не подлежит.



В нижегородском автобусе пара устроила газовую камеру. Дело в том, что у них произошел конфликт с кондуктором и водителем. Буйные пассажиры просили открыть двери в неположенном месте, а водитель отказался. В итоге мужчина стал пшикать в салоне перцовым баллончиком. Дышать было нечем, но двери автобуса все равно не открывались. И главный герой этой истории разбил окно и все-таки вышел вместе со своей женщиной. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.