К движению "Помощники вакцинации" присоединились более 3,5 тыс волонтеров

К движению "Помощники вакцинации" присоединились более трех с половиной тысяч волонтеров. Они консультируют москвичей в пунктах, где делают прививки. Еще следят за социальной дистанцией и масками на лице, помогают найти нужный кабинет и правильно заполнить документы.

Добровольцы в несколько смен дежурят в ГУМе и "Депо". Причем работают и в выходные, и в праздники. За это время они проконсультировали тысячи москвичей, всего на счету добровольцев уже свыше 30 тысяч часов оказанной помощи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.