Лидер группы "Ва-Банкъ" посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Заслуженный артист РФ, лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Скляр посетил столичный пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова. Он прокомментировал, что считает важным, чтобы бойцы, которые отправляются в зону СВО, чувствовали поддержку людей.

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту. Кроме того, добровольцы тоже приходят в единый пункт отбора, который работает по принципу "одного окна". Там можно подать заявление, пройти медицинский осмотр и оформить необходимые документы.

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