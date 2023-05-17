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Общество

"Актуальный репортаж": в РФ разработали единый стандарт оказания помощи участникам СВО

"Актуальный репортаж": в РФ разработали единый стандарт оказания помощи участникам СВО

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В России разработали единый стандарт оказания помощи участникам спецоперации и их семьям. В настоящее время создано больше 130 мер, включая жилищные, медицинские, налоговые, транспортные льготы, право на кредитные каникулы и другие. В том числе полагается реабилитация для тех военных и добровольцев, кто уже вернулся домой.

Что видели и что пережили российские военные? И как их встречали в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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