Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу в столице

В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. В столице добровольцы приходят в единый пункт отбора на улице Яблочкова.

Пункт работает по принципу одного окна, то есть там можно подать заявление, пройти медицинский осмотр и оформить необходимые документы. Срок прохождения службы определяется индивидуально, но минимальный составляет 11 месяцев. Военнослужащим, которые подписали контракт, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей.

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