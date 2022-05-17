25% месячной нормы осадков выпадет в Москве по итогам дня

В Москве весь день идет дождь. Сейчас сильный ливень наблюдают на востоке столицы. Синоптики не исключают, что за сутки выпадет до 25% месячной нормы осадков.

Переменная облачность сохранится и завтра, однако сильных ливней синоптики не обещают. Кроме того, в городе станет теплее, температура поднимется до +14 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

