Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве

08:45
Самую высокооплачиваемую вакансию для россиян в мае нашли в Москве. IT-директору в столице готовы платить до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает один из порталов по подбору персонала.
В список наиболее доходных позиций также вошли руководители высшего и среднего звена, программисты и менеджеры в сфере продаж. В целом по России высоко оценивают работу стоматологов.
В Нижнем Новгороде, например, зарплата детского специалиста составляет более 100 тысяч рублей, а универсала в Москве – более 250 тысяч рублей.
В топе интересных предложений есть и рабочие вакансии. В Челябинске более 100 тысяч рублей за месяц могут заработать электросварщики. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: