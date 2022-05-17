Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве

Самую высокооплачиваемую вакансию для россиян в мае нашли в Москве. IT-директору в столице готовы платить до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает один из порталов по подбору персонала.

В список наиболее доходных позиций также вошли руководители высшего и среднего звена, программисты и менеджеры в сфере продаж. В целом по России высоко оценивают работу стоматологов.

В Нижнем Новгороде, например, зарплата детского специалиста составляет более 100 тысяч рублей, а универсала в Москве – более 250 тысяч рублей.

В топе интересных предложений есть и рабочие вакансии. В Челябинске более 100 тысяч рублей за месяц могут заработать электросварщики. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

