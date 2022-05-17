Синоптики предупредили о порывистом ветре в Москве

Ветреная погода задержится в столице до 19 мая. Синоптики прогнозируют 17 мая порывы до 17 метров в секунду. Воздух прогреется на один градус выше, чем днем ранее.

Кроме того, синоптики обещают ночью снег. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.