В Москве подвели итоги городского этапа школьной олимпиады "Мой район в годы войны". Церемония награждения победителей состоялась в Центральном музее Вооруженных Сил.



За активное участие в подготовке команд благодарности вручили учителям, которые занимались с финалистами. Всего на конкурс поступило около семи тысяч заявок. По оценкам организаторов, в общей сложности в олимпиаде участвовали порядка 40 тысяч детей.

На церемонии были отмечены и достижения школьников, которые участвовали в разных флешмобах ко Дню Победы. Вместе они создали и выложили на YouTube и школьные сайты более 200 тысяч роликов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.