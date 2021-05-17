В Москве выявлено 3 573 новых случая коронавируса

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 3 573 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 2 041 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 701 человека, выписали при этом 499 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 9 328 новых случаев COVID-19, при этом в 1 556 из них болезнь проходила без клинических проявлений.

В России за все время пандемии зафиксировали 4 949 573 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зарегистрирован в Ненецком и Чукотском автономных округах – 0%, Республике Тыва, Еврейской автономной области – 0,02%, Сахалинской области – 0,03%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.