В ГД внесли законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия

В Госдуму внесли законопроект, который усилит контроль за оборотом оружия. Согласно документу, медосвидетельствование на выдачу лицензии смогут проводить только государственные или муниципальные учреждения. В процедуру войдут химико-токсикологические исследования и психологический тест. Никаких бумажных справок кандидатам больше не понадобится. Все заключения медкомиссии будут в электронном виде поступать в Росгвардию.

Закон решили ужесточить после трагедии в школе Казани. Владимир Путин поручил главе Росгвардии разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

Инциденты с применением огнестрела происходят регулярно. В минувшие выходные конфликт произошел на Симферопольском шоссе: оружием начал угрожать владелец машины, которого не пустили с обочины в ряд. Когда машины разъехались, владелец BMW долго не мог успокоиться – преследовал второго водителя и постоянно подрезал.

Комментируя новый законопроект, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы безопасности при рассмотрении таких документов должны стоять на первом месте. Однако призвал не забывать об интересах законопослушных граждан, например, охотников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.