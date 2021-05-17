В ГД внесли законопроект об ужесточении контроля за оборотом оружия

17 мая, 15:15
В Госдуму внесли законопроект, который усилит контроль за оборотом оружия. Согласно документу, медосвидетельствование на выдачу лицензии смогут проводить только государственные или муниципальные учреждения. В процедуру войдут химико-токсикологические исследования и психологический тест. Никаких бумажных справок кандидатам больше не понадобится. Все заключения медкомиссии будут в электронном виде поступать в Росгвардию.
Закон решили ужесточить после трагедии в школе Казани. Владимир Путин поручил главе Росгвардии разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.
Инциденты с применением огнестрела происходят регулярно. В минувшие выходные конфликт произошел на Симферопольском шоссе: оружием начал угрожать владелец машины, которого не пустили с обочины в ряд. Когда машины разъехались, владелец BMW долго не мог успокоиться – преследовал второго водителя и постоянно подрезал.
Комментируя новый законопроект, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы безопасности при рассмотрении таких документов должны стоять на первом месте. Однако призвал не забывать об интересах законопослушных граждан, например, охотников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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