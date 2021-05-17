В Можайском районе воздух прогрелся до +37 градусов

В рубрике "Я вам покажу" телеканал Москва 24 показывает, что происходит в мире. Фото и видео просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Москвичи продолжают присылать кадры своих термометров. Судя по фото из Можайского района, там почти 37 градусов тепла. В Новопеределкине и Новокосине зафиксировали около +30. На Селигерской также зашкаливают показатели – 36 градусов жары.

На Лесной улице попрохладнее – столбики термометров показывают лишь +29. А в Алтуфьеве еще ниже – 27 градусов тепла. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.