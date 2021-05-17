В Москву пришла 30-градусная жара

В Москву пришла жара Каракумских пустынь. Уже во вторник воздух может прогреться до +30.

Такого сильного зноя в мае не было последние 124 года. Подробнее о том, как долго в Москве продержится рекордная жара, – в сюжете телеканала Москва 24.