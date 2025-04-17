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17 апреля, 14:15

Общество

Атмосферный фронт принес в Москву облачность и прохладу 17 апреля

Атмосферный фронт принес в Москву облачность и прохладу 17 апреля

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В столице 17 апреля пасмурно и сыро – атмосферный фронт ухудшил погоду. Температура днем не поднимется выше плюс 17 градусов. Из-за облачности и повышенной влажности по ощущениям значительно прохладнее, чем 16 апреля.

В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Давление остается повышенным – 754 миллиметра ртутного столба. Отопление пока не отключают, но температуру в системе снизили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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