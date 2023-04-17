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Новости

17 апреля, 19:45

Политика

Новости часа: тестовая рассылка цифровых повесток возможна после постановления кабмина

Новости часа: тестовая рассылка цифровых повесток возможна после постановления кабмина

Волонтеры рассказали о работе по информированию об условиях военной службы по контракту

Актриса Екатерина Шпица прочитала текст "Тотального диктанта"

Представители Роспотребнадзора рассказали, как защититься от клещей

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Тестовая рассылка цифровых повесток возможна лишь после постановления кабмина. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

Россия считает необходимым прекращение огня в Судане и решение вопросов путем диалога. Об этом сообщили в российском МИД.

РФ готова обсуждать поставки индийских автомобилей. Об этом рассказал глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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