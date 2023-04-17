Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 19:30

Общество

Волонтеры рассказали о работе по информированию об условиях военной службы по контракту

Волонтеры рассказали о работе по информированию об условиях военной службы по контракту

Актриса Екатерина Шпица прочитала текст "Тотального диктанта"

Представители Роспотребнадзора рассказали, как защититься от клещей

Минцифры предложило упростить правила получения льготной ипотеки молодыми IT-специалистами

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о работе инженера по ЧС на БКЛ

Певец Стас Пьеха прочитал текст в рамках акции "Тотальный диктант"

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 18 апреля

В столице простились с военкором Владленом Татарским

Новости часа: около 600 тысяч москвичей пользуются трамваями ежедневно

Работа военных врачей батальона Западного военного округа попала на кадры

В столице открыли специальные точки с информацией об условиях поступления на военную службу. Стойки информации работают возле метро, железнодорожных станций и в других людных местах.

Волонтеры помогают всем интересующимся разобраться в тонкостях службы по контракту. Они рассказали, что службой по контракту интересуются люди всех возрастов.

Также продолжает работу столичный единый центр на улице Яблочкова. Там кандидаты могут пройти все этапы и получить информацию без очередей, в режиме одного окна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика