Волонтеры рассказали о работе по информированию об условиях военной службы по контракту

В столице открыли специальные точки с информацией об условиях поступления на военную службу. Стойки информации работают возле метро, железнодорожных станций и в других людных местах.

Волонтеры помогают всем интересующимся разобраться в тонкостях службы по контракту. Они рассказали, что службой по контракту интересуются люди всех возрастов.

Также продолжает работу столичный единый центр на улице Яблочкова. Там кандидаты могут пройти все этапы и получить информацию без очередей, в режиме одного окна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.