Останкинская башня окрасилась в красный цвет в поддержку Всемирного дня гемофилии. Он отмечается 17 апреля. Акция, которая проходит во многих странах, называется "Освети красным".

На медиафасадах Останкинской башни весь день транслировали ролики со словами благодарности донорам крови. А ближе к ночи на телевышке включилась красная подсветка. Задача акции – привлечь внимание общества к проблемам людей, страдающих нарушениями свертываемости крови.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

