Ралли на ретро автомобилях прошло в Москве. За кубок Российской автомобильной федерации соревнуются экипажи на машинах отечественных и иностранных марок, выпущенных в период с 1930-го по 1980-е годы.

Стартовали машины из Ветошного переулка. Заезд прошел мимо достопримечательностей центра Москвы, были предусмотрены и остановки на видовых площадках. Маршрут назвали "На семи холмах".

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

