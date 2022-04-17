Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

Из-за масштабного половодья под водой оказались более шестисот приусадебных участков по всей России. Так, во Владимирской области из-за подтопления дорог в пробках застряли десятки машин – там вышла из берегов Клязьма. А в Подмосковье ровень рек приближается к рекорду.

Между тем в москву 18 апреля придет долгожданное солнце. Снега тоже больше не обещают, однако температура все еще значительно ниже климатической нормы. Следующая неделя, по предварительным прогнозам, ожидается умеренно теплой. Это значит, что температура будет в районе климатической нормы – плюс 10–11 градусов.

Архитекторы создали концепции семи новых мостов через Москву-реку. Об этом рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, каждый объект получился уникальным. Так, четыре из них построят в районе Хорошево-Мневники. Это велопешеходные мосты на Островную улицу и в сторону парка Фили, а также автомобильные мосты на улицу Мясищева и Новозаводскую. И последний, например, будет представлять из себя мост-"парус" - всего с одним пилоном.

Московские врачи общей практики пройдут программу повышения квалификации. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Обучение пройдут свыше 3000 человек, которые в основном выполняют функции участковых специалистов. Программа стартует в этом году, в рамках нее предусмотрены 13 основных направлений обучения. Она будет продолжаться полтора года.

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