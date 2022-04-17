Москвичи в воскресенье наблюдали алый закат

Удивительной красоты закат могли наблюдать москвичи в воскресенье. Небо окрасилось в розовый, сиреневый, золотой, малиновый цвета. Под конец было ярко-огненное зарево.

Где-то небесная палитра отражалась в воде, создавая эффект бесконечности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

