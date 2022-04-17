Синоптики предупредили, что снегопада в Москве не ожидается

В Москве 17 апреля облачно, но дождя нет. Снега больше не обещают.

Температура в городе остается значительно ниже климатической нормы. Насколько холодны бывает в Москве в апреле, и когда придет весна? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.