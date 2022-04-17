На Донбасс отправили первый гуманитарный груз от школ Подмосковья

Первая фура с гуманитарным грузом, собранным в школах Подмосковья для Донбасса, отправилась из Домодедова. В ДНР и ЛНР везут товары первой необходимости, книжки, игрушки.

Всего за неделю удалось собрать более ста тонн гуманитарной помощи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.