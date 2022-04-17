На горнолыжных курортах будут наказывать за нарушение порядка

На российских горнолыжных курортах будут наказывать за нарушение порядка. Речь о туристах, чье неадекватное поведение мешает другим отдыхающим.

Нарушителям грозит административная ответственность. В первую очередь штрафовать будут людей, которые вышли на склоны в алкогольном опьянении. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.