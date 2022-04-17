Температура воздуха в Москве опустилась ниже климатической нормы

17 апреля Москве ветрено и облачно. Ранним утром столбики термометров в столице опустились до нуля градусов. В течение дня они поднимутся вверх совсем немного.

В воскресенье днем синоптики прогнозируют плюс 3 градуса и это ниже климатической нормы сразу на 8 градусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.