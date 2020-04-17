Американская разведка проверяет версию о том, что коронавирус создали в лаборатории

Тем временем американская разведка ищет крайних. Сотрудники спецслужб пытаются доказать, что коронавирус был выведен искусственно в китайской лаборатории и именно один из ее работников стал так называемым нулевым пациентом.

Накануне, телеканал Fox News публично озвучил свою версию возникновения пандемии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.