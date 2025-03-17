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17 марта, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 марта

"Мой район. Новости": ветеринары напомнили москвичам о защите питомцев от клещей

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется весна

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололедицы

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 18 марта

Программу по сохранению когнитивного и психического здоровья запустили в Москве

Синоптики спрогнозировали холодную погоду в ближайшие дни

Новости регионов: дрифт в ваннах устроили в центре Екатеринбурга

Холодный атмосферный фронт задержится в Москве на несколько дней

"Атмосфера": 2 градуса мороза ожидается в Москве вечером 17 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 17 марта.

Атмосферный фронт принес в столицу снегопад и резкое похолодание. До четверга, 20 марта, сохраняется высокий уровень погодной опасности из-за гололедицы, а прогнозы говорят о том, что снежный покров задержится в городе надолго.

В московском аэропорту Домодедово задержан рейс авиакомпании Egypt Air в Шарм-эш-Шейх. Туристы ждут отправления уже почти сутки. Причиной задержки стали технические неполадки. Вылет перенесли на 22:00, с пассажирами работает авиационно-технический состав.

В московской прокуратуре заявили, что взяли под контроль устранение последствий утечки горячей воды на Полярной улице. Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.

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