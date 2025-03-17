Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 17 марта.

Атмосферный фронт принес в столицу снегопад и резкое похолодание. До четверга, 20 марта, сохраняется высокий уровень погодной опасности из-за гололедицы, а прогнозы говорят о том, что снежный покров задержится в городе надолго.

В московском аэропорту Домодедово задержан рейс авиакомпании Egypt Air в Шарм-эш-Шейх. Туристы ждут отправления уже почти сутки. Причиной задержки стали технические неполадки. Вылет перенесли на 22:00, с пассажирами работает авиационно-технический состав.

В московской прокуратуре заявили, что взяли под контроль устранение последствий утечки горячей воды на Полярной улице. Ведется расследование причин и обстоятельств происшествия.