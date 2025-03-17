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17 марта, 13:15

Общество

Холодный атмосферный фронт задержится в Москве на несколько дней

Холодный атмосферный фронт задержится в Москве на несколько дней

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В столице выпало четыре сантиметра снега

Атмосферный фронт принес в город зиму. Из-за этого непогода задержится в столице на несколько дней. Москвичам советуют утеплиться и не выезжать на дороги на летней резине.

Кроме того, плохие метеусловия стали причиной перерыва в сезоне проката электросамокатов и велосипедов. По словам пресс-секретаря одной из кикшеринговых компаний Анастасии Шевченко, он возобновится, когда асфальт снова станет сухим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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