Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 12:45

Политика

Новости часа: 2,2 млн человек стали победителями розыгрышей "Миллиона призов" в Москве

Новости часа: 2,2 млн человек стали победителями розыгрышей "Миллиона призов" в Москве

Более 2,2 млн человек за два дня стали победителями розыгрышей "Миллиона призов"

Эксперт рассказал, как выбрать вакуумный упаковщик продуктов

Теплая солнечная погода ожидается в Москве 17 марта

Световой день в Москве 17 марта продлится до 18:36

В Москве 17 марта пройдет второй розыгрыш программы "Миллион призов"

Более 1,6 млн человек победили в первом розыгрыше "Миллион призов"

"Познавательный фильм": Москва. Место рождения 16+

"Время новых. Шоу": паста

"Сити. Едим": огонь и печи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 2,2 миллиона человек за два дня стали победителями розыгрышей "Миллиона призов". Информацию опубликовали на сайте мэра Москвы.

Система онлайн-голосования работает в Москве штатно. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами.

Более 4,4 миллиона человек уже проголосовали в Москве на выборах президента России. Данные приводит Мосгоризбирком (МГИК).

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Читайте также
обществополитикавыборы2024видеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика