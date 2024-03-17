17 марта, 12:45Политика
Новости часа: 2,2 млн человек стали победителями розыгрышей "Миллиона призов" в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 2,2 миллиона человек за два дня стали победителями розыгрышей "Миллиона призов". Информацию опубликовали на сайте мэра Москвы.
Система онлайн-голосования работает в Москве штатно. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами.
Более 4,4 миллиона человек уже проголосовали в Москве на выборах президента России. Данные приводит Мосгоризбирком (МГИК).
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.