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17 марта, 10:30

Общество

Более 2,2 млн человек за два дня стали победителями розыгрышей "Миллиона призов"

Более 2,2 млн человек за два дня стали победителями розыгрышей "Миллиона призов"

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В Москве 17 марта пройдет второй розыгрыш программы "Миллион призов"

Более 1,6 млн человек победили в первом розыгрыше "Миллион призов"

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Около 2,2 миллиона человек стали победителями розыгрышей "Миллиона призов". Информацию публикуют на mos.ru.

Москвичи смогут оплатить билет на фирменные экспрессы баллами программы "Миллион призов".

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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