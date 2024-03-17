17 марта, 10:30Общество
Более 2,2 млн человек за два дня стали победителями розыгрышей "Миллиона призов"
Около 2,2 миллиона человек стали победителями розыгрышей "Миллиона призов". Информацию публикуют на mos.ru.
Москвичи смогут оплатить билет на фирменные экспрессы баллами программы "Миллион призов".
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.