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17 марта, 23:45

Общество

На ретротрамвае впервые провели экскурсию в Москве

На ретротрамвае впервые провели экскурсию в Москве

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На ретротрамвае впервые провели экскурсию в Москве. Трамвай Tatra T2 проехал по Волочаевской улице, мимо Спасо-Андронникова и Покровского монастырей. Далее путь проходил через Новоспасский мост, Павелецкий вокзал. А затем, проехав по знаменитой "бульварной" линии, ретротрамвай финишировал на Чистопрудном бульваре.

В пути пассажирам рассказывали о развитии московского трамвая и об истории города. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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