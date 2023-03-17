На ретротрамвае впервые провели экскурсию в Москве. Трамвай Tatra T2 проехал по Волочаевской улице, мимо Спасо-Андронникова и Покровского монастырей. Далее путь проходил через Новоспасский мост, Павелецкий вокзал. А затем, проехав по знаменитой "бульварной" линии, ретротрамвай финишировал на Чистопрудном бульваре.

В пути пассажирам рассказывали о развитии московского трамвая и об истории города. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

