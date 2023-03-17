Вирусологи оценили возможность весеннего всплеска заболеваемости COVID-19

Вирусологи не ожидают весеннего всплеска заболеваемости COVID-19 этой весной. По словам специалистов, с самого начала пандемия протекает волнообразно: когда вирус мутирует, появляются новые штаммы. Как правило, каждый следующий подвид инфекции становится менее агрессивным.

Эксперты сообщили, что динамика распространения коронавируса определяется большим количеством факторов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.