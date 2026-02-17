Телеканал Москва 24 получил две награды премии "Большая Цифра"

В столице назвали победителей 17-й национальной премии "Большая Цифра". В этом году в их числе оказались два проекта телеканала Москва 24.

Генеральный продюсер холдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев сообщил о победе в категории "Инновационные технологии". Награду получили за проект "Телепорт" – уличные шкафы с экранами, через которые можно выйти в прямой эфир.

Также команду канала признали лучшей в номинации "Новости и бизнес". Победителя определило зрительское голосование. Главный редактор телеканала Дмитрий Щугорев поздравил экономического обозревателя Константина Цыганкова, который помогает зрителям разбираться в сложных темах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.